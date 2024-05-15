Пожилой россиянин одним фото нарушил четыре статьи двух федеральных законов

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Пожилого кемеровчанина оштрафовали на 1 тыс руб за показ запрещенной символики

В Кемерове 54-летнего жителя оштрафовали за публичную демонстрацию символа, схожего с нацистским. Одним фото кузбассовец нарушил четыре статьи двух федеральных законов, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

По данным следствия, россиянин разместил запрещенный контент в мессенджере. Своей публикацией пожилой мужчина нарушил законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Фигуранта признали виновным в нарушении статей Кодекса об административных правонарушениях. Свою вину 54-летний обвиняемый признал в полной мере. По словам мужчины, он уже удалил указанную фотографию из соцсетей.

Суд взял во внимание смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. По итогу жителя Кузбасса приговорили к штрафу в размере 1000 рублей.