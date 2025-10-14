Пожилой паре в дер Боково Богородского округа помогли с газификацией дома

В деревне Боково Богородского округа успешно завершены работы по социальной газификации частного домовладения. Реализация проекта позволила пожилым владельцам дома перейти от сезонного к постоянному проживанию с полноценным отоплением и горячим водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации округа.

До проведения газификации дом использовался преимущественно как дача с печным отоплением, что создавало существенные бытовые неудобства для пожилых людей, особенно в холодный период года.

Владельцы дома отметили профессиональный подход специалистов АО «Мособлгаз», которые не только качественно выполнили технические работы, но и проявили внимательное отношение к пожилым людям.

Для информирования населения о порядке подготовки домовладений к подключению газа на официальном сайте АО «Мособлгаз» размещена подробная памятка в разделе «Социальная газификация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.