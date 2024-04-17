Пожилая москвичка стала фигуранткой уголовного дела из-за трех иностранцев

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которая незаконно прописала в своей квартире иностранцев не позднее 10 августа 2023 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

Установлено, что женщина предоставила в МФЦ документы о фиктивной постановке на учет иностранцев. Фактически трое граждан другого государства не жили вместе с 60-летней горожанкой.

Женщине предъявили обвинение в трех эпизодах по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В настоящее время ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Москвичка полностью признала вину.

Ранее в Москве задержали полковника, который помог зарегистрироваться в России тысячи мигрантам. В начале 2024 года он успел официально уйти на пенсию из МВД.