Пожары и землетрясения: как хорошо россияне знают правила поведения при ЧС

Опрос: 43% россиян не знают, как вести себя во время ЧС

Журналисты провели опрос, согласно которому 43% жителей России не знают, как действовать в чрезвычайной ситуации — во время землетрясения, лесного пожара или наводнения, сообщает kp.ru .

«Что-то обрывками всплывает в памяти из уроков ОБЖ. Но, к сожалению, ничего толком не знаю, поэтому мой ответ „совсем не подготовлен“», — сказал один из участников опроса.

У 48% остались знания с уроков ОБЖ в школе. Они помнят, где прятаться при землетрясении и что делать при пожаре: самое главное — не паниковать. Еще 8% попадали в чрезвычайные происшествия и знают, как действовать, из опыта, а 1% респондентов выбрал вариант «другое».

Респондентка из Средней Азии рассказала о частых землетрясениях в этом регионе и об известных с детства правилах: встать у несущей стены и не выходить, пока толчки не закончатся.

В июле мощное землетрясение обрушилось на Камчатку и Курилы. Последовавшее за ним цунами смыло порт и завод, людей пришлось эвакуировать.