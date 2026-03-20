Пожароопасный сезон стартовал в Одинцовском округе 20 марта

Пожароопасный сезон 2026 года начался 20 марта на землях лесного фонда в Одинцовском округе Подмосковья. Лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство и патрулирование территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комитет лесного хозяйства Московской области объявил о начале пожароопасного сезона в регионе. Силы и средства ГАУ МО «Мособллес» переведены в режим повышенной готовности к тушению природных пожаров. Региональная диспетчерская служба работает круглосуточно.

Особое внимание специалисты уделяют торфяникам, а также лесным участкам рядом с населенными пунктами, садовыми товариществами, детскими лагерями и местами массового отдыха. Ведется регулярное патрулирование.

Весной основной причиной возгораний становится человеческий фактор. Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на местах рубок с порубочными остатками, на торфяниках, под кронами деревьев и на участках, прилегающих к сельхозземлям и объектам инфраструктуры. Опасность представляет и курение вне специально оборудованных мест. При эксплуатации транспорта и техники необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. О возгораниях следует сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.