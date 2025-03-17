Пожароопасный сезон начнется в Подмосковье 20 марта

Открытие пожароопасного сезона в Подмосковье в 2025 году состоится 20 марта. В регионе уже набрали дополнительное количество лесных пожарных. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

«Доведенный весенний прогноз, который мы имеем на сегодняшний день, схож с ситуацией 2020 года. Тогда было зафиксировано, в приоритете это апрель и май, 68% пожаров и 84% (возгораний — ред.) по площади произошли именно в этот период», — сказал Евгений Агулов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципалитетов.

Исходя из прогноза, пожароопасный сезон в этом году открывается раньше — 20 марта. Это позволит заблаговременно набрать лесных пожарных и подготовиться по всем критериям.

В комитете уже подготовились по 30 федеральным критериям Рослесхоза. Например, 739 человек было добавлено к лесным пожарным. Их общее количество возросло до 1272 человек. Были приведены в готовность 317 единиц техники. Из них 46 единиц переоборудовано в малый лесопатрульный комплекс.

Агулов также заявил о необходимости обновления техники. План на 2025 год — заменить 24 единицы техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.