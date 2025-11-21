Пожарный провел урок первой помощи для школьников в Шатуре

Пожарный 288-й пожарно-спасательной части организовал занятие по оказанию первой помощи для учеников школы №1 в городском округе Шатура 20 ноября. Школьники освоили базовые реанимационные навыки и узнали о современных методах оказания помощи, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Занятие для учеников с 4 по 11 класс прошло в общеобразовательной школе №1 городского округа Шатура. Практическое обучение провел сотрудник 288-й пожарно-спасательной части Алексей Терентьев.

Начальник части Александр Пастушков рассказал, что Алексей Терентьев активно занимается с молодежью в свободное от службы время. Он проводит занятия по первой помощи, участвует в работе молодежного центра и является наставником в военно-патриотическом лагере для подростков.

Во время урока школьники под руководством специалиста отработали навыки искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на манекене. Спасатель подробно объяснил распространенные ошибки при оказании первой помощи и ответил на вопросы учащихся о реанимационных мероприятиях.

Кроме того, Алексей Терентьев познакомил детей с современными способами фиксации конечностей при переломах, рассказал о видах кровотечений и алгоритмах помощи при порезах. Проведенное занятие помогло школьникам повысить уровень знаний в области первой помощи и сформировать навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

