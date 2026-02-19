Пожарные в Лобне расчистили снег у части для выезда

Сотрудники пожарной части в микрорайоне Москвич городского округа Лобня 19 февраля провели уборку снега на прилегающей территории, чтобы обеспечить свободный выезд спецтехники на вызовы. Работы личный состав выполнил своими силами.

Личный состав караула вышел на расчистку подъездных путей к 82-й пожарной части. Снег убрали, чтобы спецтехника могла без задержек выехать к месту пожара или другого происшествия.

«Подъездные пути к подразделению расчищаем регулярно, иногда помощь оказывает город, но в этот раз справились самостоятельно. Это необходимо для того, чтобы сократить время выезда на пожар или происшествие до минимума», — рассказал начальник четвертого караула 82-й пожарной части Владимир Володин.

В работах участвовали девять человек. Пожарные использовали лопаты и скребки. По словам Володина, несмотря на обильные снегопады, личный состав успешно справляется с расчисткой территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.