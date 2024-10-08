Пожарные учения провели в Реутове

В соответствии с планом оперативной подготовки реутовской компании ООО «Фирма Дом» была проведена совместная тренировка по действиям персонала при возникновении на объекте пожара, сообщает пресс-служба администрации горокруга Реутов.

По легенде тренировки на первом этаже административного здания в результате короткого замыкания произошел пожар. В рамках учения на объекте организовали оповещение персонала и посетителей. Информация о возгорании также была доведена до экстренных оперативных служб по системе «112». Людей эвакуировали в безопасный район.

В ходе тренировки силами технического персонала объекта отработали действия по ликвидации возгорания с использованием первичных средств пожаротушения.

К месту происшествия прибыли подразделения реутовского спасательного гарнизона. Дополнительно заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) администрации Сергей Костельнюк провел инструктаж с работниками объекта по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте и порядку использования первичных средств пожаротушения.

В учебных мероприятиях приняли участие сотрудники отдела ГОЧСиПБ Администрации городского округа Реутов, подразделения реутовского пожарно-спасательного гарнизона, а также руководящий состав и персонал объекта. В общей сложности в учениях были задействованы более 25 человек.

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