Пожарные спасли собаку и трех щенков из горящего дома в Сергиевом Посаде 1 декабря

Пожарные Сергиево-Посадского гарнизона 1 декабря спасли собаку и трех щенков из горящей хозяйственной постройки в микрорайоне Семхоз, сообщает пресс-служба главное управление МЧС России по Московской области.

В 13:53 на центральный пункт пожарной связи Сергиева Посада поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в микрорайоне Семхоз. На место оперативно прибыл боевой расчет. Внутри строения горела мебель.

Пожарные начали тушение и поиски возможных пострадавших. Людей внутри не обнаружили, однако услышали слабый писк — это оказался щенок, которого вынесли на свежий воздух.

К пожарным обратилась хозяйка, сообщив, что внутри остались еще два щенка и их мать. Спасатели вновь вошли в задымленное помещение и нашли собаку с двумя щенками под завалами. Всех вынесли наружу, охладили водой и дали подышать свежим воздухом.

Животные не пострадали благодаря оперативным действиям сотрудников Сергиево-Посадского гарнизона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.



«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.