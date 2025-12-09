Пожарные спасли кота при тушении пожара в Нахабино 8 декабря

Пожарные 227-й части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с федеральной службой ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного дома в рабочем поселке Нахабино Красногорского округа 8 декабря и спасли домашнего кота, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В понедельник, 8 декабря, в рабочем поселке Нахабино Красногорского округа произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил в службу «Система-112» от жителей, которые почувствовали запах гари и заметили сильное задымление в подъезде. Жильцы оперативно эвакуировались на улицу.

По прибытии пожарные установили, что горит комната площадью около 12 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения. Газодымозащитники провели разведку и обнаружили в задымленной квартире испуганного кота, которого вынесли на улицу и передали хозяйке.

Благодаря слаженным действиям пожарных и сотрудников федеральной противопожарной службы, огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив его распространения на всю квартиру, пояснил заместитель начальника части Сергей Прокудин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.