Пожарные провели урок безопасности для детей в лагере «Осетр» в Зарайске

Сотрудники 341-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и федеральной противопожарной службы 10 января организовали урок безопасности для воспитанников детского лагеря «Осетр» в деревне Трегубово округа Зарайск, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В детском оздоровительном лагере «Осетр» специалисты регулярно проводят профилактические занятия по пожарной безопасности для детей, отдыхающих во время школьных каникул.

На уроке сотрудники пожарно-спасательной службы объяснили подросткам, как действовать при задымлении и в чрезвычайных ситуациях, а также рассказали о первичных средствах пожаротушения. Особое внимание уделили запрету на использование пиротехники и открытого огня на территории, граничащей с лесом.

Детям показали боевую экипировку пожарного, специальное снаряжение и оборудование пожарной техники. Ребята увидели работу порошкового огнетушителя и под руководством наставников попробовали потушить учебный очаг возгорания. В завершение мероприятия огнеборцы напомнили телефоны экстренных служб и сфотографировались с участниками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.