Пожарные потушили возгорание в квартире в Лотошинском округе 8 декабря

Вечером 8 декабря в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил сигнал о запахе дыма в подъезде жилого дома в Лотошинском округе. Соседи сообщили, что в квартире, где произошло возгорание, никого не было, а жители соседних квартир самостоятельно эвакуировались.

Прибывшие пожарные установили, что пожар возник на третьем этаже трехэтажного дома. Спасатели вскрыли дверь, вошли в задымленную квартиру и ликвидировали очаг возгорания в одной из комнат на площади 4 квадратных метра.

Начальник подразделения Дмитрий Королев пояснил, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня на всю квартиру. По предварительной версии, причиной пожара могла стать музыкальная колонка, оставленная на зарядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.