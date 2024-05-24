Пожарные поезда МЖД готовы к летнему пожароопасному периоду 2024 года

На Московской железной дороге к работе в летний пожароопасный период 2024 года готовы 28 пожарных поездов. Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В подготовительный период все пожарные поезда на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.

Ежесуточно на дежурство заступают 135 сотрудников. В составе пожарного поезда: вагонно-насосная станция, предназначенная для перевозки работников, пожарно-технического оборудования и вооружения, две мотопомпы и две цистерны-водохранилища объемом 62 тонны каждая.

Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния 1,5 км от остановки. Цистерны снабжены электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем наполняемости их водой.

Пожарный поезд, обладающий мощью и оснащенный современным оборудованием, отправленный в нужное место, способен не только спасти людей, но и свести к минимуму ущерб, причиненный пожаром или катастрофой.

С начала 2024 года пожарные поезда Московской железной дороги уже совершили 108 выездов, из них 25 раз — на тушение пожаров, 9 — для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 22 — для оказания помощи МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.