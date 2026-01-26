Пожарные Подмосковья провели профилактические беседы с жителями трех округов

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» 24 и 25 января провели профилактические рейды по пожарной безопасности в городских округах Ступино, Серпухов и Серебренные Пруды, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В минувшие выходные специалисты 280-й, 271-й, 330-й и 207-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в городских округах Ступино, Серпухов и муниципальном округе Серебренные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк сообщил, что в ходе рейдов сотрудники службы напомнили жителям о правилах пожарной безопасности при использовании отопительных приборов. Особое внимание уделили рискам, связанным с применением самодельных и неисправных электроприборов, а также необходимости не оставлять их включенными на ночь или в помещениях с повышенной влажностью.

Пожарные также предупредили о запрете размещения легковоспламеняющихся материалов и мокрых вещей рядом с отопительными приборами. В завершение рейдов специалисты раздали взрослым и детям листовки с правилами безопасности и номерами экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.