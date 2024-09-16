Пожарные Подмосковья потушили возгорание в частном доме Павловского Посада

Начальник ПСЧ-248 Николай Игнатьев проинформировал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы и рассказали о том, что над строением поднимается густой черный дым, а из окон выбивается пламя.

«В связи с поздним сообщением о пожаре, на момент прибытия первого подразделения уже наблюдалось открытое горение здания. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приступили к тушению возгорания, приняв меры для недопущения распространения огня на соседние строения. Благодаря слаженной работе, специалистам удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки и предотвратить возгорание рядом расположенных построек. К счастью, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 15 человек личного состава и 4 единицы техники», — заключил Николай Игнатьев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.