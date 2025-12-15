Пожарные Подмосковья потушили крупный пожар в ресторане Тучково 14 декабря

Вечером 14 декабря в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании на втором этаже ресторана в поселке Тучково Рузского округа. Огонь быстро распространился по всему зданию и фасаду, при горении мебели и отделочных материалов в воздухе образовались токсичные вещества.

Персонал и посетители успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Сотрудники противопожарной службы провели боевое развертывание, установили автоцистерны на гидранты и сформировали два звена газодымозащитной службы для работы внутри здания. Одновременно началось тушение снаружи. Пожару был присвоен ранг 1-БИС из-за его сложности.

В ликвидации возгорания участвовали 24 человека и 8 единиц техники. Пожар удалось потушить спустя шесть часов, не допустив распространения огня на всю площадь здания. Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, пояснил первый заместитель начальника теруправления №2 Алексей Кочуев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.