Пожарные Подмосковья напомнили жителям Мытищ правила пожарной безопасности

Начальник подразделения Дмитрий Анисимов рассказал, что огнеборцы продемонстрировали детям и взрослым технику и вооружение, находящееся в пожарном автомобиле, и напомнили правила пожарной безопасности, а также номера телефонов экстренных служб.

«Пожарные объяснили, каким инструментом они пользуются во время ликвидации возгораний и какое оборудование используют для спасения людей и животных. Свой рассказ они подкрепили случаями из практики», — сказал Дмитрий Анисимов.

Начальник части добавил, что самые юные участники мероприятия посидели в пожарном автомобиле и с интересом рассмотрели отсеки, в которых находится пожарное-техническое вооружение.

«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», — пояснил Дмитрий Анисимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.