Пожарные пирсы появятся в 2 деревнях Подмосковья в 2025 году

В Ленинском городском округе в следующем году планируют построить два пожарных пирса в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово. Они будут обеспечивать населенные пункты противопожарным водоснабжением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы обеспечить быструю реакцию и доступ на удаленные территории округа, реализован проект по строительству нового пожарного депо в поселке Дрожжино. Быстровозводимое здание уже построено.

В 2025 году стартует строительство двух пожарных пирсов в деревнях Григорчиково и Большое Саврасово, что позволит обеспечить населенные пункты источниками водоснабжения для борьбы с пожарами.

Кроме того, в 2025 году будет продолжена работа по развитию муниципальной системы оповещения населения. С целью увеличения охвата запланировано строительство не менее 5 пунктов, где будут расположены комплексные системы экстренного оповещения населения.

При возникновении чрезвычайной ситуации самым главным является своевременное оповещение людей, жизнь и здоровье которых окажутся под угрозой. В таких ситуациях вся ответственность ложится на имеющиеся на вооружении системы оповещения. Их применение позволяет заранее предупредить людей об опасности и вовремя начать эвакуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.