Пожарные Мособлпожспаса эвакуировали 7 человек при пожаре в Орехово-Зуевском округе

Семь человек эвакуировали пожарные Мособлпожспаса при тушении возгорания в складском здании в поселке Пригородный Орехово-Зуевского округа 1 февраля, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В воскресенье, 1 февраля, сотрудники 250-й пожарно-спасательной части и отдельного поста ПСЧ-250 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в складском здании в поселке Пригородный Орехово-Зуевского округа.

Заместитель начальника части Николай Кошельков сообщил, что сигнал о возгорании поступил в службу «Система-112» от очевидцев. Прибывшие на место пожарные обнаружили густой дым, исходящий из окон одноэтажного здания. Специалисты провели разведку в дыхательных аппаратах и установили, что пожар возник в помещении для хранения продуктов.

Огнеборцы оперативно эвакуировали семь сотрудников из соседних помещений и развернули две рабочие линии для тушения. Ликвидацию пожара осложняло сильное задымление и угроза распространения огня. Общая площадь здания составляла около 2000 квадратных метров.

«Благодаря слаженной работе пожарных распространение пламени удалось предотвратить, пожар был локализован на площади около 7 квадратных метров и успешно ликвидирован. Никто не пострадал», — уточнил Николай Кошельков.

