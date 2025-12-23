Пожарные Коломны призвали не парковаться на местах для спецтранспорта во дворах

Работники 322-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейд в селе Акатьево городского округа Коломна и напомнили жителям о недопустимости блокировки проездов для спецтехники в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В понедельник, 22 декабря, сотрудники 322-й пожарно-спасательной части территориального управления №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд по пожарной безопасности в селе Акатьево городского округа Коломна. Жителям напомнили о важности свободного проезда для пожарной техники во дворах и у частных домов, особенно в период новогодних праздников, когда количество припаркованных автомобилей увеличивается.

Начальник части Алексей Григорьев отметил, что загромождение проездов мешает пожарным быстро добраться до места возгорания и своевременно оказать помощь. Пожарные объяснили, что любые препятствия на пути спецтехники могут привести к задержке и тяжелым последствиям. Жителям рекомендовали не парковать автомобили на поворотных проездах, узких участках и у люков пожарных гидрантов, чтобы не затруднять подключение к водоснабжению.

В завершение встречи сотрудники раздали памятки с полезной информацией и напомнили телефоны экстренных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.