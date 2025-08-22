Пожарные извещатели установят в квартирах льготников в Коломне и Озерах

В городском округе Коломна продолжается работа по установке пожарных извещателей в дома и квартиры, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году бесплатными пожарными извещателями оборудуют 44 адреса: 23 из них — в Коломне, 9 — в Озерах и 12 — в сельских населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автономный пожарный извещатель — это специальный датчик, который в случае задымления в помещении предупредит жильцов об опасности пронзительным звуковым сигналом. Извещатель реагирует на концентрацию дыма и веществ, которые выделяются при горении.

Установка пожарных извещателей в помещении — это эффективная профилактическая мера, направленная на предупреждение пожароопасных ситуаций. Датчик мгновенно улавливает малейшее задымление, а его громкий звук разбудит даже спящего человека.

Работы по установке пожарных извещателей в дома и квартиры льготных категорий жителей городского округа Коломна планируется завершить до 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.