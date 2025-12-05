Пожарные из Подмосковья провели тренировку в теплодымокамере 4 декабря

Сотрудники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 4 декабря прошли плановую тренировку в теплодымокамере в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Тренировка стала частью профессиональной подготовки пожарных к работе в условиях, непригодных для дыхания. Занятия прошли в нескольких округах Подмосковья и были направлены на развитие психологической устойчивости и мышечной памяти у огнеборцев.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк отметил, что такие тренировки помогают пожарным действовать быстро и слаженно в экстремальных ситуациях, когда видимость ограничена дымом, а температура высока.

Во время тренировки сотрудники прошли инструктаж по технике безопасности, надели дыхательные аппараты и выполнили ряд практических заданий. В условиях нулевой видимости они обнаружили и эвакуировали условно пострадавших, отключили электроэнергию и ликвидировали очаг возгорания. Все задачи были успешно выполнены, личный состав подтвердил готовность к аварийно-спасательным работам любой сложности. Такие занятия проводятся регулярно для повышения эффективности реагирования на происшествия в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.