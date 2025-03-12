Пожарно-тактические учения прошли в Новобытовской школе округа Чехов

На территории отделения Новобытовской общеобразовательной школы в пгт. Крюково муниципального округа Чехов были проведены пожарно-тактические учения, целью которых стало тестирование готовности экстренных служб к аварийным ситуациям. По поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакин его заместитель Вадим Шевырев провел оценку качества показательной тренировки экстренно-оперативных служб муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно легенде учений, в помещении столовой во время урока возник пожар, который стремительно стал распространяться. Охрана объекта включила пожарно-охранную сигнализацию и начала эвакуацию детей, параллельно сообщая о происшествии на пульт ЦППС пожарной охраны. В ходе эвакуации в здании остались двое детей.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные и спасатели 311 пожарно-спасательной части, которые организовали разведку помещений и провели боевое развертывание, сформировав два звена ГДЗС. В ходе разведки были обнаружены оставшиеся в здании дети, которые были выведены на свежий воздух и переданы врачам Чеховской подстанции скорой медицинской помощи.

В дальнейшем к тушению пожара подключились пожарные 79 ПЧ и 29 ОФПС МЧС России по МО, которые организовали подачу рабочих линий и приступили к ликвидации условного очага. Через 37 минут пожар был потушен на площади 127 кв. м. В ходе учений было задействовано 7 единиц техники и 36 человек, в том числе 5 единиц техники и 19 человек от ГКУ МО «Мособлпожспас».

Основной целью тренировочного пожарно-тактического учения стала отработка приемов и способов организации работы по управлению подразделениями при тушении пожаров, а также обучение детей правилам эвакуации и техники пожарной безопасности.

«Все задачи, поставленные перед пожарно-спасательными подразделениями по поиску и спасению пострадавших, а также тушению условного пожара, были успешно выполнены. Условный пожар в границах горящей секции школьной столовой был локализован и ликвидирован», — отметил Вадим Шевырев.

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