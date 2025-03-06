Пожарно-тактические учения прошли в детском клиническом центре имени Рошаля

Открывшийся в Красногорске детский клинический центр имени Л. М. Рошаля расположился в современном здании с большим количеством помещений. В дневное время на территории медицинского учреждения находятся до 1,5 тыс. человек, в ночное — порядка 700 человек, более половины из которых — дети. Именно поэтому пожарно — тактические учения было решено провести здесь. Они проводились впервые, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам начальника Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Александра Аникина в тренировочном мероприятии участвовали: подразделения 15-го пожарно-спасательного отряда, территориальное управление № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», аварийно-спасательный отряд Красногорска, а также службы жизнеобеспечения городского округа Красногорск.

«От Красногорского пожарно-спасательного гарнизона участвовали 10 единиц основной и специальной техники и 29 человек личного состава», — сказал Александр Аникин.

Главные цели учения — отработка практических навыков подразделений при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в лечебных учреждениях, взаимодействия с медицинскими работниками, а также определение достаточности и эффективности технических средств для тушения возможного пожара.

Согласно легенде учений, в результате короткого замыкания приборов освещения в одной из палат на пятом этаже произошло возгорание личных вещей пациентов. Огонь начал быстро распространяться за пределы помещения. Возникла угроза для жизни пациентов и медперсонала. Сработала система оповещения.

Получив сигнал, пожарные оперативно приехали на место, создали штаб пожаротушения, сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку, обнаружили и эвакуировали условных пострадавших.

«Всегда, когда проводятся учения, преследуются две цели. Первая — проверка и контроль того, как все действуют, как каждый сотрудник реагирует в чрезвычайной ситуации. Вторая цель — посмотреть, где какие ошибки и недочеты», — прокомментировала ход учений главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Пожарно-тактические учения на объекте здравоохранения прошли успешно. Все поставленные задачи и цели были выполнены полностью.

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