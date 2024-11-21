Пожарно-тактические учения прошли на предприятии в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на территории предприятия «МОСМЕК Недвижимость» прошли контрольно-проверочные пожарно-тактические учения по отработке навыков тушения условного пожара и проведения аварийно-спасательных работ в разных случаях. В мероприятии были задействованы порядка 90 человек личного состава и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Все силы и средства пожарных, в первую очередь, направлены на массовую эвакуацию людей. На мероприятие привлекались сотрудники не только с Ленинского спасательного гарнизона, но и со всего южного, юго-западного направления области. Всю нашу проведенную работу будет оценивать комиссия, которая присутствовала на учениях», — сказал начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных.

В ходе учения все поставленные задачи перед сотрудниками были выполнены в кратчайшие сроки. На место происходящего также прибыли дополнительные спасательные бригады из ближайших округов, скорая помощь, полиция и аварийные службы. Сотрудниками было отработано как оказание первой помощи после вывода людей из задымленного здания, так и взаимодействие с работниками предприятия, проверка оборудования, организация действий сотрудников, а также вопросы охраны труда.

«Документы, регламентирующие деятельность как сотрудников предприятия, так и сотрудников МЧС, постоянно актуализируются под нынешние времена. Соответственно, это все постоянно дополняется с учетом возможных опасностей», — добавил начальник отдела пожарной безопасности «МОСМЕК Недвижимость» Александр Салимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.