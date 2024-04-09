Пожарная обстановка в лесах Подмосковья остается в норме

На 8 апреля на землях лесного фонда Подмосковья не было зафиксировано пожаров, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Прогнозируется III класс пожарной опасности на большей части территории Московской области 9 апреля, в лесничествах Волоколамском, Егорьевском и Наро-Фоминском — II класс.

10 апреля ожидается I класс пожарной опасности на большей части территории Московской области, за исключением Бородинского, Истринского, Луховицкого, Подольского, Ступинского лесничеств и лесничества «Русский лес», где прогнозируется III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском и Звенигородском лесничествах — II класс.

11 апреля II класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Московской области, за исключением Бородинского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Подольского, Ступинского лесничеств и лесничества «Русский лес», где прогнозируется III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается прогрев воздуха до 14-17°C, ночью — 10-12°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой дождь.

По старой поверью, образование плесени при таянии снега свидетельствует о насыщенном урожае грибов.

Напоминаем, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.