Поздравить с праздником: в Петербурге заработала бесплатная «Почта памяти»

В кинотеатре «Аврора» в Петербурге заработает бесплатная «Почта памяти»

С 24 апреля по 9 мая в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге будет работать бесплатная «Почта памяти» — проект, с помощью которого жители смогут отправить уникальные открытки в любую точку Россию и поздравить своих близких с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«На наших открытках изображены афиши легендарных военных фильмов, таких как „Два бойца“, „В 6 часов вечера после войны“ и „Парень из нашего города“», — рассказал руководитель штаба петербургского отделения «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.

Проект «Почта памяти» открылся в 17:00, в день премьеры фильма «Почтарь». По сюжету в небольшом советском городе пропадает важное письмо из военного ведомства, последним его мог видеть местный почтальон.

Ранее сообщалось, что Петербург станет одним из 28 регионов, где шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате на Невском проспекте.