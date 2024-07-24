Позднякова: прохладные ночи в Московском регионе могут погубить урожай томатов

Прохладные ночи в Московском регионе создают условия для развития фитофторы, которая может погубить урожай томатов, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

По ее словам, на столичной ВДНХ ночью минимальная температура воздуха составила 12,4 градуса, что на 2,8 градуса ниже нормы.

А местами по области температура впервые в этом месяце опустилась ниже 10 градусов. Самая низкая температура отмечалась в Черустях — 7,0 градусов.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в среду переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 28 градусов. Преимущественно в регионе будет без осадков.