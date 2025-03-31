Позаботься о природе Подмосковья 2025: как наши усилия превращаются в традиции

Весна — время обновления, а вместе с ней приходит ответственность за то, что мы оставляем после себя. В 2025 году Подмосковье продолжает курс на экологическую осознанность, но чтобы двигаться вперед, важно оглянуться на прошлое. Как отмечает редакция, даже малые шаги, такие как участие в субботниках или сортировка отходов, формируют будущее региона.

2024 год: год масштабных преобразований

Прошлый год стал поворотным для экологической политики региона. Совместные усилия жителей, бизнеса и власти привели к значимым результатам, которые легли в основу стратегии 2025 года.

Восстановление зеленых зон

Акция «Посади Лес» объединила тысячи людей. Только в рамках этой инициативы в 2024 году было высажено более 500 саженцев в окрестностях Ногинска с участием завода «Акзо Нобель Лакокраска». Участие в проекте приняли как местные жители, так и сотрудники промышленных предприятий, подтвердивших, что экологическая ответственность — не абстрактный термин, а часть реальной экономики. Например, один из заводов региона организовал высадку деревьев, привлекая к работе волонтеров и местные семьи. Каждое дерево стало символом того, что промышленность и природа могут сосуществовать в балансе.

Параллельно стартовала программа по благоустройству 75 общественных зон, включая парки, набережные и пешеходные пространства. Это не только улучшило качество жизни жителей, но и повысило туристическую привлекательность Подмосковья.

Поддержка общества и устойчивое развитие

Помимо экологических инициатив, предприятия региона активно участвуют в социальных программах. Завод «Акзо Нобель Декор» вносит значительный вклад в благотворительные проекты, демонстрируя, что промышленность может быть не только экологически, но и социально ответственной.

Одной из ключевых инициатив предприятия является участие в благотворительной акции Dream Room, в рамках которой сотрудники помогают создавать комфортные условия в социальных учреждениях. Кроме того, завод ежегодно выписывает краску для таких учреждений, способствуя улучшению инфраструктуры детских домов, школ и больниц.

Еще одним важным направлением работы предприятия является образовательная деятельность. Завод регулярно организует экскурсии для школьников, знакомя их с технологическими процессами, экологическими стандартами и принципами ответственного производства. Это способствует формированию у подрастающего поколения интереса к науке, технологиям и экологии.

Защита животных: от приютов до законов

Экологическая ответственность в 2024 году распространилась и на животный мир. В Дмитрове и Сергиевом Посаде открылись новые питомники, принявшие 500 бездомных животных. Муниципальный питомник на Дмитровском шоссе использовал переработанные материалы для вольеров, что сократило затраты и минимизировало вред экологии.

Акции по спасению диких животных стали регулярными. Зимой волонтеры эвакуировали лис и ежей из зон застройки, а лесопитомники Минприроды организовали безопасные маршруты миграции. Статистика впечатляет: по сравнению с 2023 годом количество спасенных животных выросло на 18%, а число приютов, сотрудничающих с администрацией, — на 25%.

Благотворительная инициатива по помощи бездомным животным «Feed them all — накорми их всех», в которой также активно участвуют сотрудники завода «Акзо Нобель Декор», собрала более 5 миллионов рублей за 2024 год, обеспечив кормами более 200 приютов по всей России. В рамках программы было роздано около 50 тонн корма, а количество волонтеров, участвующих в инициативе, выросло на 40%.

Управление отходами: от сортировки к переработке

В 2024 году в регионе установили 150 контейнеров для раздельного сбора отходов, что позволило переработать свыше 200 тонн сырья. Одним из ключевых проектов стал Всероссийский субботник, в ходе которого очистили более 300 гектаров парков и лесополос. Учрежденный фотоконкурс «Водные достояния России-2025» собрал сотни работ, подчеркивающих красоту природных объектов.

Важным шагом стало внедрение цифровой платформы для учета переработки отходов, которая будет запущена в 2025 году. Это решение призвано сделать процесс сбора и утилизации мусора прозрачным и эффективным.

Дополнительно, усилиями администрации города Орехово-Зуево, компании РТ-Эксперт и заводом «Акзо Нобель Лакокраска» в торговом центре «Орех» был открыт первый в округе фандомат для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Сдача тары позволяет обменять бутылки и банки на баллы, которые можно использовать в магазине «ВкусВилл». Это нововведение способствует популяризации переработки среди жителей и стимулирует ответственное отношение к отходам.

Экономика и экология: как найти баланс

В 2024 году регион демонстрировал рост промышленного производства, но при этом уделял внимание устойчивому развитию. Например, в Балашихе стартовал проект «Карьера в родном городе — твой успешный выбор», направленный на привлечение молодежи в экологические инициативы.

Бюджетные ассигнования в размере 155 млрд рублей были направлены на реализацию национальных проектов, включая «Безопасные качественные дороги» и «Здравоохранение». Однако значительная часть средств пошла на закрытие полигонов «Непейно», «Шатурский» и «Лесная», а также ликвидацию несанкционированных свалок.

Премии и признание: мотивация для активистов

Важным элементом 2024 года стала ежегодная премия Губернатора Московской области. В номинации «Доброе дело. Народный ВПК» было вручено 10 наград за вклад в экологию. Участники могли подать заявки до 10 октября 2024 года, а финалисты получили не только гранты, но и доступ к образовательным программам.

2025 год: новые горизонты

Весна 2025 года — время новых вызовов. Запланированы масштабные субботники, а предприятия, участвовавшие в прошлогодних акциях, расширят программы по восстановлению зеленых зон. Например, один из заводов региона увеличит количество высаживаемых деревьев на 30% и внедрит систему учета углеродного следа (углеродный след — совокупность выбросов парниковых газов, образующихся в результате деятельности человека или предприятия).

Ключевым проектом станет создание «зеленых коридоров» между городскими парками. Это решение не только улучшит экологическую связность региона, но и создаст условия для миграции животных и птиц.

Итог:

Забота о природе Подмосковья — это не пункт в списке дел, а повседневная практика. В 2024 году жители и предприятия региона доказали, что даже малые шаги, будь то посадка дерева или сдача вторсырья, складываются в большие результаты. В 2025-м пришло время не останавливаться, а делать следующий шаг — вместе.