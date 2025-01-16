Повышает мобильность: профессор рассказала о преимуществах Болонской системы

Заслуженный профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что отказ от Болонской системы в России — вероятно, не самый верный путь: она имеет ряд преимуществ, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Принципиальная значимость Болонской системы — формирование собственной, персональной образовательной траектории. Справедливо считать, что именно это повышает и мобильность, и адаптивность к рынку труда. Подготовка студентов идет по направлениям, а не по узким специальностям», — сказала эксперт.

По ее словам, персональные треки могут выбирать не только студенты, но и школьники, а умение учиться само по себе на сегодня — это ключевая компетенция.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России могут перейти на новую двухуровневую систему высшего образования: Болонская система, по мнению ряда экспертов, не выдержала критики и проверки временем.