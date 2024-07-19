Повторную продажу сим-карт в России ограничат законом

В России могут ввести трехлетний запрет на продажи сим-карт умерших

В России могут ввести трехлетний запрет на продажи сим-карт умерших абонентов мобильных операторов, пишет газета « Известия ».

Инициатива поступила в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от руководителя Российского технологического университета.

Как указано в письме в адрес ведомства от ректора вуза Станислава Куджа, если договор с компанией, предоставляющей услуги мобильной связи, не был расторгнут, то номер усопшего выставляют на повторную продажу.

«Помимо того, что для родственников умершего человека сильным эмоциональным потрясением становится появление контакта в мессенджерах со статусом „В сети“, новый держатель карты также может получить доступ к банковским счетам, аккаунтам на государственных и иных сервисах», — отмечено в тексте обращения.

Поэтому запрет для операторов связи на продажу телефонных номеров абонентов на три года мог бы, в частности, препятствовать кибермошенникам, подчеркивает автор инициативы в комментарии изданию.