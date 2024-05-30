Поврежденную полувековую ель спилили на пляже по поручению главы Власихи

С наступлением летней погоды в Подмосковье горожане все чаще стали отдыхать на берегу водоемов. Безопасность пляжной зоны на Среднем озере проверил глава Власихи Герман Потапчук.

Вместе с руководителем МБУ «ЖКХ и Благоустройство» Юрием Гацманом он проверил содержание набережной Среднего озера, микрорайона Цветной бульвар и пообщался с жителями.

Потапчук отметил хорошую подготовку пляжной зоны Верхнего озера к летнему сезону. Коммунальными службами завезен кварцевый песок, отремонтированы раздевалки, установлены контейнеры для мусора и наблюдательная вышка, которой раньше здесь не было.

Но главное, на что сразу обратил внимание Потапчук, — это полувековая ель, заметно наклонившая свою крону в сторону прогулочной зоны. Она была повреждена жуком короедом-типографом и представляла большую угрозу для отдыхающих горожан. К тому же, крона этого большого дерева высохла, и при малейшем ветре все ветки падали на деревянный настил, пляж и лестницу, ведущую к озеру. Глава поручил спилить дерево в кратчайшие сроки.

Сотрудники МБУ «ЖКХ и благоустройство», используя специальную технику, поэтапно спилили дерево, стараясь минимизировать последствия от падения крупных остатков на набережную Среднего озера. В течение дня все работы были завершены. Набережная восстановлена, порубочные остатки вывезены с территории прогулочной зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.