Повестки для цыган: в Челябинске провели полицейские рейды

По результатам проверки после конфликта цыганского населения с русским в городе Коркино Челябинской области цыганам выдали 70 повесток в военкомат, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские составили более 450 административных дел, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Улицы города патрулируют МЧС и сотрудники Росгвардии.

В Коркино произошло столкновение русских с цыганами, но силовики начали работу с опозданием. По версии СМИ, цыганский барон договорился с представителями власти и не передал полиции виновных в гибели женщин. Началось народное восстание, в ситуацию вмешался полпред президента РФ на Урале Артем Жога.

По его словам, напряжение копилось долго, но полиция и администрация недооценили риски и не среагировали вовремя. Первого подозреваемого задержали уже после всех событий.