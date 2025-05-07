Повара и программисты: вице-спикер ГД рассказала, кем хотят стать школьники

Вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России впервые подготовлен пятилетний прогноз состояния рынка труда: особое внимание в правительстве сегодня уделяют профориентации старшеклассников, сообщает kp.ru .

«По этому плану мы видим, по каким направлениям в каждом регионе к 2029 году будет нехватка специалистов. Теперь важно настроить систему распределения контрольных цифр приема на те или иные специальности в колледжи — они должны быть синхронизированы с прогнозом рынка труда», — сказала депутат.

По ее словам, современные молодые люди интересуются самым разнообразным спектром профессий: от поварского дела до IT-технологий. Все более перспективными становятся рабочие специальности — электрики, квалифицированные рабочие, водители, операторы станков и сварщики.

С этого года выпускники 9 классов имеют право сдавать ОГЭ не по четырем, а по двум предметам — русскому и математике, если они планируют поступать в колледж.