Потоки крови и голые монахини: в Германии показали треш-оперу

18 человек почувствовали себя плохо на опере про Иисуса Христа в Германии

В Германии с премьеры оперы про Иисуса Христа с жалобами на тошноту и головокружение сбежали 18 человек, на сцене зрителям демонстрировали сцены с голыми монахами и потоками крови, сообщает Telegram-канал «Лента дня» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что некоторые актеры выходили на сцену голыми. В треш-опере была сцена-пародия на Иисуса Христа: актера в образе подвесили над сценой, после чего на его коллег из чана полилась ненастоящая кровь.

Постановка длилась три часа без перерыва. 18 человек не смогли досмотреть оперу до конца, они спешно покинули зал с жалобами на головокружение и тошноту.

Уточняется, что в треш-опере также были гомосексуальные* сцены в исполнении монахинь.

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