Потепление и минимум снега: какими будут зимы в Москве через 50 лет

Климатолог Николай Терешонок заявил, что через 50 лет зимы в Москве могут исчезнуть, а температура будет расти рекордными темпами, сообщает aif.ru .

Терешонок рассказал, что в ближайшие десятилетия зима в Москве станет значительно мягче и короче. По его словам, средняя температура в регионе увеличивается примерно на 0,5 градуса за 10 лет, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Эксперт отметил, что уже сейчас жители столицы замечают изменения климата: зимы становятся бесснежными, чаще случаются засухи и волны тепла. Терешонок пояснил, что через 50 лет московская зима будет напоминать нынешнюю зиму в Ростове-на-Дону, а продолжительность морозных периодов сократится.

По прогнозу специалиста, с потеплением климата увеличится количество осадков, а снежный покров будет появляться все реже. Почва уже сейчас практически не промерзает, и в будущем это станет нормой. Климатолог подчеркнул, что изменения происходят очень быстро, и в ближайшие десятилетия москвичи могут полностью отказаться от зимней одежды и перейти на резиновые сапоги.

