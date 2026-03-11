сегодня в 07:15

Потеплеет до +11 градусов днем 11 марта в Московском регионе

Днем в среду в Москве и области ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до +9-+11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

11 марта днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от нуля до двух градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Возможны дождь и гололедица.

Ветер ожидается юго-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

