Потапчук: во Власихе продолжается активная подготовка ЖКХ к отопительному сезону

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук пообщался с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он рассказал главе региона об активной подготовке ЖКХ к отопительному сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Потапчука, на данном этапе это одно из важнейших направлений работы. До наступления холодов в городском округе отремонтируют участки тепловых сетей в микрорайоне Школьный, а также — от котельных № 1 и 3. Уже заменены резервные котлы на котельной № 3. Она обеспечивает теплом 80% жителей закрытого административно-территориального образования.

В 2025 году реконструируют три и построят еще один ЦТП. Также специалисты возведут блочный тепловой пункт котельной № 2, обновят семь участков теплосети — от поликлиники до здания № 292 на улице Лесная, от улицы Заозерная д. 15 до ДС № 5 «Звездочка», от УТ4 до ЦТП «Солнечный», по улице Заозерная, между домами № 22 и 23 на улице Маршала Жукова, от ТК-2 до ТК-4, а также от отпуска сети в землю до ввода в служебное здание № 1.

«В рамках подготовки краткосрочных мероприятий мы уже переложили порядка 813 метров труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, в том числе те, которые шли поверху. У города будет совершенно другой облик. Нам предстоит достаточно большая работа до 2028 года», — заявил Потапчук.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Вторая по значимости задача связана с водоснабжением. За три года введены в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновлены пять водозаборных узлов. Их также оснастили источниками питания. В этом году заменят магистральные трубы холодного водоснабжения — заменен участок в 750 метров.

«Всего будет заменено 21 км труб. На период 2024–2028 годов мы должны заменить в городе все магистральные и разводящие трубопроводы холодного водоснабжения», — заключил Потапчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.