Посвященный 20-летию ОП РФ форум «Сообщество» начался в Москве

«Как уже было сказано, этот форум проходит в особый год — в год двадцатилетия Общественной палаты. <…> За эти годы, конечно же, произошло много интересного. Для нас это десятки реализованных проектов, несколько значимых законов, которые с вашей помощью и участием были разработаны и приняты. Это значительные суммы социальной поддержки, направленные на развитие некоммерческого сектора. Это много добра и работы, и еще много работы нам предстоит впереди», — сказала в ходе пленарного заседания секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Она добавила, что в Общественную палату ежегодно приходят десятки тысяч обращений граждан и к каждому из них относятся с вниманием. Михеева наполнила, что, начиная с 2006 года, идет процесс по грантовой поддержке некоммерческого сектора, работа по усовершенствованию законодательства в этой части.

Инициативы

В ходе пленарного заседания Михеева отметила, что в каждом городе, где проводится форум «Сообщество», к организаторам поступает огромное количество пожеланий и предложений от неравнодушных граждан. Вся эта информация далее передается в профильные министерства и ведомства.

«Это все не уходит в песок, а достигает тех ушей, которые должны услышать. Еще мы знакомимся с очень интересными и неравнодушными людьми, энтузиастами, которые развивают свои проекты», — отметила Михеева.

Секретарь ОП добавила, что такие люди реализуют свои проекты не по шаблону или чьей-то указке, а исключительно по своей воле.

«Конечно же, это огромный шаг для всего нашего гражданского общества», — подчеркнула Михеева.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова отметила, что в первый день форума на пленарном заседании собралось множество депутатов, которые начали свой путь из Общественной палаты. Таких депутатов Госдумы около 16 человек, сказала Лантратова.

«Мы создали не только экспертный совет, куда входит большое количество представителей Общественной палаты, но и каждое заседание проходит в открытом режиме. К нашим заседаниям привлекаются профильные комитеты законодательных собраний регионов, уполномоченные по правам человека и ребенка и представители Общественной палаты», — сказала журналистам Лантратова.

