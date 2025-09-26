Посвящение в студенты прошли первокурсники Шатурского энергетического техникума

Частью одной большой дружной семьи стали ребята, которые в 2025 году поступили в Шатурский энергетический техникум, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По многолетней традиции церемония посвящения в студенты проходила на лесной поляне. Учащиеся различных специальностей демонстрировали свою эрудицию, ловкость, силу, а также соревновались в кулинарном искусстве и презентации своих групп.

Первокурсники тщательно готовились к мероприятию: придумывали название и девиз своей команды, подбирали образы, рисовали плакаты с эмблемами и принимали участие в различных конкурсах.

«Мы готовились последние 2–3 недели. Каждый день не покладая рук. Учили гимн, придумывали меню, эмблемы, футболки рисовали», — поделился Матвей Гутров, студент группы А-1-Ш.

Как только все 12 команд отрапортовали свои приветствия, они сразу перешли к испытаниям. Студентам нужно было показать свою эрудицию в составлении слов, проявить силу в поднятии 12-килограммовой гири, ловко попрыгать на скакалке и придумать, как пронести без помощи рук блюдо с яблоками.

Самым интересным конкурсным испытанием была готовка. Подростки разрабатывали меню и представляли на суд жюри свои кулинарные шедевры. В полевых условиях ребятам удалось приготовить не только мясо на костре и нарезать салаты, но и удивить бургерами, сырным супом, пастой со сливками и оригинальными закусками. Жюри оценивало каждое конкурсное испытание и выставляло баллы. Лучшими оказались студенты отделения релейной защиты, которые проходят обучение по программе «Профессионалитет». Им вручили кубок и денежный сертификат.

Завершающим мероприятием стало коллективное исполнение гимна Шатурского энергетического техникума.

