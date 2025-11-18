Посвящение в Движение Первых прошло в Кашире

Торжественная церемония посвящения ребят из Каширы в ряды Движения Первых стала ярким и значимым событием, собравшим около 400 участников, включая представителей администрации, педагогов и родителей, передает пресс-служба организаторов мероприятия.

В этот день более 250 обучающихся были приняты в движение, а с приветственными словами к ним обратились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и руководитель ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов. В ходе церемонии активисты от местного отделения произнесли слова клятвы, а каждому новому участнику вручили отличительный знак.

Общение с ребятами и участие в мероприятии вызвали у них вдохновение и чувство сопричастности. Александр Зотов поделился своим мнением: «Я, как участник СВО, очень рад, что появилось это движение, и так много ребят присоединилось и присоединяется к нему. Это объединяет нас, важно достигать вершин и стремиться к этому. Стремитесь быть первыми, будьте первыми».

Движение Первых объединяет молодежь через увлекательные проекты и активные мероприятия, формируя мировоззрение на основе духовных и нравственных ценностей. Оно вдохновляет школьников стремиться к новых вершинам и делать мир вокруг лучше. Мероприятие подчеркнуло важность единства и поддержки среди ребят, а также роль наставников в воспитании будущих лидеров. Завершили праздник яркие концертные номера и выступление Детского духового оркестра, создавшие особую праздничную атмосферу.

