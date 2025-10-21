Поступить будет сложнее: в России поднимают «порог» по ЕГЭ для зачисления в вузы

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год. По некоторым предметам, в том числе по истории и информатике, пороговые требования повысили на 1-10 баллов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 октября. В пояснительной записке к приказу говорится, что «порог» для поступления в высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, поднимут сразу по шести дисциплинам: химии и биологии (с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/26 учебным годом), физике (с 39 до 41 балла), информатике (с 44 до 46) и истории (с 36 до 40). Стоит отметить, что минимальное число баллов ЕГЭ по иностранному языку хотят увеличить сразу на треть — с 30 до 40 баллов.

Соответствующее решение приняли после исследования результатов приемной кампании 2025/26 учебного года. Цель нововведения — улучшить качество образования, в том числе платного.

«Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих», — говорится в документе.

По некоторым предметам минимальное число баллов, необходимых для приема в вуз, осталось прежним: по обществознанию (45), русскому языку (40 баллов), профильной математике (40), литературе (40) и географии (40). Именно эти значения были установлены на прошлый, 2025/26 учебный год.

