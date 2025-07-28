Поступающим напомнили о специальной квоте для детей участников СВО

В рамках бюджетных мест в пределах специальной квоты на обучение по образовательным программам бакалавриата или специалитета имеют дети участников СВО, боевых действий на территории РФ, а также направленных в другие государства органами государственной власти РФ, сообщает 42 военная прокуратура гарнизона.

Помимо этого, право на поступление в пределах, установленной квоты имеется у детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье или заболевание.

Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, уточнили в 98 военной прокуратуре гарнизона.

Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают

в заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала.

Кроме того, статус детей участников боевых действий может подтверждаться справкой, выданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2024 № 1354.

Для получения вышеуказанной справки члены семьи военнослужащего вправе обратиться через портал государственных или муниципальных услуг, многофункциональный центр, либо непосредственно в адрес командования воинской части, в которой проходит (проходил) службу военнослужащий.

В случае неправомерных отказов в выдаче необходимых документов для поступления, а также волокиты оформления документов необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры.