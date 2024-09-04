Постройнела и расцвела: как изменилась Татьяна Бакальчук в преддверии развода

Менее чем за два месяца с момента подачи иска о разводе внешний вид основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук кардинально изменился, сообщает aif.ru .

12 сентября в Савеловском районном суде пройдет подготовка по иску о разводе, поданному Татьяной Бакальчук. Иск, поданный бизнесвумен и матерью семерых детей, был зарегистрирован судом 30 июля текущего года.

По словам Татьяны, решение о разводе не было внезапным и не возникло под влиянием эмоционального порыва. Первый тревожный сигнал в отношениях с супругом возник еще осенью прошлого года. Как рассказала основательница Wildberries, он был связан с абьюзивным поведением Владислава Бакальчука.

Однако преображение Татьяны, как заметили внимательные журналисты и подписчики, произошло стремительно за считанные месяцы. Похоже, что предстоящий развод придал ей уверенности и вдохновения.

Татьяну начали замечать на светских мероприятиях, и в последние дни она шокировала всех своим появлением на матче Медийной футбольной лиги в «Лужниках». Бакальчук опубликовала фотографии с этого спортивного события в своих социальных сетях. Постройневшая, с лучезарной улыбкой она шагала по стадиону, производя впечатление уверенной и счастливой женщины.

«Все визуально в норме. Выглядит отлично, мышцы не спазмированы. Улыбка искренняя, положение тела расслабленное», — подтвердила физиогномист Ольга Дружкова.