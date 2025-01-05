Пострадавшим при обстреле ВСУ журналистам оказали помощь

Журналистам, пострадавшим при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в ДНР, оказали медицинскую помощь в Донецке, сообщает РИА Новости .

Корреспондент агентства Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не потребовалась.

В субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.