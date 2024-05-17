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Пострадавших в Белгороде пожарных МЧС РФ выписали из больницы

Пожарные МЧС РФ, которые пострадали в Белгороде 12 мая, вернулись домой и снова находятся в строю. Ранее они находились в больнице, сообщает пресс-служба МЧС России.

Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин служат в пожарно-спасательной части № 2 Белгорода. 12 мая мужчины первыми прибыли к месту обрушения.

При повторном обрушении специалисты покинули опасную зону, однако получили травмы. Несмотря на это, они снова принялись разбирать завалы.

Только после окончания поисков пожарные обратились за медицинской помощью.

При повторном обрушении подъезда в Белгороде 12 мая три спасателя получили травмы различной степени.