Пострадавших придумала: девушка, которую обсыпало после Merci, рассказала правду

Девушка, которая рассказала, что ее якобы высыпало после употребления шоколадок Merci, призналась — двух пострадавших придумала ее помощница. У женщины есть аллергия на ряд компонентов в сладком такого типа, сообщает « 112 ».

Telegram-канал нашел Анастасию. Девушка рассказала, что в прошлом уже ела шоколадки Merci, и аллергия не возникала. При этом двоих пострадавших, о которых она сообщила, не существовало. Их выдумала специалист Анастасии по социальным сетям. Так она хотела «придать красочности истории».

До этого «112» писал, что шоколад Merci якобы довел жительницу Москвы Анастасию до больницы. Она заявила, что туда же угодили еще двое людей, которые ели сладости. После употребления шоколадок ее кожа якобы начала чесаться. Затем девушка покрылась пятнами. Она была вынуждена вызвать скорую. Врачи помогли и уехали.

На следующее утро жительнице столицы якобы опять поплохело. Ее тело обсыпало. Девушка позвонила в скорую помощь, ее увезли в больницу. На протяжении трех дней доктора пытались узнать причину сыпи.

Анастасия поделилась, что до этого ела шоколад. При этом аллергия у нее не возникала. Девушка допускает, что шоколад якобы мог быть бракованным. В соцсетях она писала, что у нее возникли кропивница и отек.

