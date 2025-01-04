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Пострадавшие в ДНР журналисты находятся в удовлетворительном состоянии

Пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ в ДНР журналисты находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает РИА Новости .

«Пострадавшие при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.