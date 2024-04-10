Пострадавшая в «Крокусе» девушка разыскивает своего спасителя

19-летняя Наталья и ее мама пострадали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Теперь они ищут своего спасителя. Михаил Волков вынес раненую девушку из-под огня, довез до больницы и передал медикам, сообщает Mash .

Наталья с мамой стояли в очереди за сувенирами, когда вооруженные террористы ворвались в здание и начали хаотично расстреливать людей. Пуля 7,62 мм калибра попала девушке в спину. Вместе с мамой она попыталась укрыться в зрительном зале, но там тоже началась стрельба.

Раненая Наталья с мамой старались ползком выбраться через партер у сцены, когда их подхватил мужчина. Он помог им покинуть зал, усадил в свой автомобиль и повез в ближайшую больницу — ГКБ имени Вересаева.

Девушка помнит, как всю дорогу извинялась, что кровь заливает сиденье машины. Пока ее оперировали, мама стояла на улице в одной футболке. Мужчина отдал женщине свою куртку и уехал. Сейчас семья пытается найти своего спасителя. Известно, что мужчину зовут Михаил Волков, он пришел на концерт группы «Пикник» в одиночестве.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Он унес жизни 144 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны свыше 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.